Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Arapoanga

Por Luiz Francisco*
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (9/9), um homem suspeito de tráfico de drogas no Setor Habitacional de Arapoanga, em Planaltina. O indivíduo foi encontrado com três porções de maconha, 180 gramas de cocaína e R$ 1.338 em notas.
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A intervenção ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas, em que os levantamentos indicaram que o homem utilizava uma casa alugada para armanezar e vender as drogas, além de utilizar um Fiat Bravo e uma moto preta para realizar entregas na região.
Após as denúncias, a equipe militar iniciou um patrulhamento intensificado no local, onde visualizou o suspeito saindo da residência com o carro. Os policiais realizaram a abordagem do automóvel e, durante as buscas no interior do veículo, localizaram as porções de entorpecentes escondidas dentro de um capacete. O condutor admitiu a posse das drogas e confirmou ter alugado a casa somente para comercialização de drogas.
Além do entorpecente e do dinheiro em espécie, as equipes apreenderam um celular, uma balança de precisão e o carro utilizado na prática criminosa. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para a adoção dos procedimentos cabíveis.
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