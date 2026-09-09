Dupla é presa em flagrante por porte ilegal de arma em Arniqueiras

PMDF prendeu em flagrante um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em Arniqueiras - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (8/9), dois homens pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em Arniqueiras. Além de uma pistola, a dupla tinha oito munições intactas e R$ 1.400 em espécie.

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Enquanto as equipes realizavam patrulhamento no Riacho Fundo I, os policiais visualizaram uma moto andando sem os retrovisores e ocupada por duas pessoas. Ao notarem a presença da viatura, o motociclista acelerou na tentativa de evitá-los.

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Os militares iniciaram a perseguição e emitiu sons com a sirene para que parassem o veículo, mas foram desobedecidos. O indivíduo acelerou mais e, ao chegar em Arniqueiras, decidiu parar a moto na altura do Conjunto 20.

Os dois ocupantes da moto foram revistados e os policiais localizaram a pistola de porte ilegal. Ao ser questionado, o homem abordado alegou ter encontrado a arma no Setor Sucupira no Riacho Fundo I e que estaria levando o armamento para uma delegacia. Sobre o dinheiro em espécie que estava com ele, o homem afirmou que era recolhimento de um comércio próprio localizado em Águas Lindas de Goiás (GO).

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Diante disso, os policiais deram ordem de prisão ao abordados. Os indivíduos e os materiais apreendidos foram levados à 21ª Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti