Mulher é encontrada carbonizada e nua em mata de Sobradinho

Uma mulher foi esfaqueada e carbonizada na AR 18, Conjunto 01, localizado em Sobradinho II. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima, ainda não identificada, foi encontrada totalmente despida e com o corpo parcialmente queimado. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado pelas equipes policiais.
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Segundo o registro da ocorrência, o crime ocorreu entre 0h50 e 1h. Uma testemunha relatou à polícia ter visto um homem arrastando o corpo da vítima pelo local. Ao tentar se aproximar, o suspeito, que aparentava estar em situação de rua, teria avançado em sua direção antes de fugir.
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A vítima foi encontrada com ferimentos no rosto. Sobre o corpo, o suspeito teria colocado um colchão e ateado fogo. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h e isolou a área para a realização da perícia. A testemunha foi conduzida à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde prestou depoimento. Até o momento, nem a vítima nem o suspeito foram identificados.
Equipes da 35ª DP realizam diligências para identificar o autor e esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.
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Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018