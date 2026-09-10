Grass promete recuperar transporte público e implementar tarifa zero no DF

O candidato tirou fotos com apoiadores na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O candidato ao GDF, Leandro Grass (PT) comentou sobre as propostas de ampliação de horário, linhas e trilhos que pretende implementar no transporte público do DF durante agenda na Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quinta-feira (10/9).

Antes de iniciar a caminhada, Grass comentou suas propostas para a mobilidade urbana do DF. "É importante ampliar e melhorar o transporte público para tirar o peso do trabalhador de um transporte ineficiente", disse.

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Entre outras propostas, o candidato também pretende implementar a tarifa zero no DF, em etapas. "Vamos implementar de forma gradual para alguns grupos, como os estudantes, não só nos dias de aulas, mas no período letivo", afirmou Grass.

Segundo o candidato, com mais um pouco de investimento, a tarifa zero se torna viável. "Hoje, o GDF arca com aproximadamente 70% do transporte público, cerca de R$ 2 bilhões. Ou seja, com mais R$ 1,5 milhão a gente consegue implementar. Fizemos os cálculos e é possível", pontuou.