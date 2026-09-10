Celina garante mais apoio e concurso para Fisco do DF

Durante uma reunião na sede da Associação dos Auditores Fiscais da Receita do DF (AAFIT), a candidata à reeleição Celina Leão (PP) comentou sobre novos concursos para a categoria e o papel importante da categoria em seu governo. O encontro foi realizado na manhã desta quinta-feira (10/9).
Sobre os auditores fiscais, Celina comentou que a carreira precisa de um olhar cuidadoso a cada ano que passa. "Eu acompanho essa carreira desde o meu primeiro mandato (como deputada). É uma carreira muito importante e que precisa ter um olhar prioritário a cada ano que passa. Temos o compromisso de contratar mais servidores, porque trabalhamos para melhorar a base e não aumentar os impostos", disse.
Ainda na solenidade, Celina reforçou o apoio e a importância dos Auditores Fiscais em seu governo. "A categoria tem muito a falar. Foi uma carreira que nos ajudou muito na recuperação das contas públicas", pontuou. Ela também destacou investimentos na categoria. “Temos trabalhado com muita tecnologia contra a sonegação de imposto. É uma categoria que sempre está do lado de quem quer que seja o governador”, afirmou.
Durante a reunião, a atual governadora contou com o apoio de outros candidatos a cargos políticos do DF, como Wellington Luiz (MDB), Costa Neto (PL) e Manuela Andrade (Podemos).
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postado em 10/09/2026 12:15