DER-DF anuncia leilão de 151 veículos e sucatas em 30 de setembro

Os lances poderão ser feitos pelo site Vip Leilões. O certame contempla o total de 151 itens - (crédito: André Borges/Agência Brasília)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) realizará o nono leilão público do ano no dia 30 de setembro. Estão no catálogo 151 itens retidos em operações de fiscalização de trânsito que não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo estabelecido. Serão leiloados veículos classificados como conservados (aqueles destinados à circulação), às 9h, e sucatas aproveitáveis, às 14h. O evento será on-line pelo site www.vipleiloes.com.br.

Os veículos serão expostos entre 28 e 29 de setembro, das 9h às 17h, no pátio da concessionária Via Brasília Segura, em Samambaia. No local, será apenas permitida avaliação visual. É preciso apresentar documento de identidade com foto para entrar.

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Já é possível fazer lances antecipados. Para participar, é preciso ter cadastro no site com uma antecedência mínima de 72 horas do horário marcado para o início do evento. Entre os itens, há, por exemplo, um Fiat/Mobi Like de 2020, com valor inicial de R$ 9 mil. Há também um Gol Special de 2004 com lance inicial de R$ 3,5 mil.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates