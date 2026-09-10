DF abre licitação para construir parque no Sol Nascente

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) anunciou a licitação para construir o Parque Linear do Pequizeiro, em Sol Nascente. As propostas das empresas poderão ser entregues a partir de hoje até dia 15 de outubro. Será escolhida aquela com menor preço.
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O anúncio foi feito no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (10/9). Segundo o aviso, o valor estimado para a contratação é de R$ 6,1 milhões. A proposta é estruturar uma área pública de cerca de três hectares de modo a qualificar o local para circulação, permanência e convivência. Para tanto, serão implantados equipamentos de lazer e esporte e será modernizada a infraestrutura de iluminação.
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A empresa contratada será responsável por implantar passeios em concreto ao longo de 680 metros para uso compartilhado de pedestres e ciclistas. No trajeto, haverá rampas, piso tátil, rebaixamento de meios-fios e sinalização para garantir a autonomia e segurança aos usuários.
Estão previstos no projeto playground, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), pista de skate, anfiteatro, churrasqueiras, quadra poliesportiva, campo de grama sintética e equipamentos de calistenia. O prazo de execução é de 270 dias consecutivos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço.
*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates
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