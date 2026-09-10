Mais de 300 atletas disputam título da canoa havaiana no Iate Clube

As provas, no Iate Clube de Brasília, definem os campeões distritais e o ranking final da temporada - (crédito: Thiago Godoy)

O Lago Paranoá será palco, neste fim de semana, de uma disputa que reúne mais de 300 atletas de canoa havaiana em busca dos títulos distritais de 2026. A segunda e última etapa do Campeonato Brasiliense de VA'A Maratona será realizada no Iate Clube de Brasília neste sábado (12/9) e domingo (13/9), com provas que também definirão a classificação final do ranking da temporada.

As competições começam às 6h30 e terão percursos de 3, 8 e 16 quilômetros. A programação reúne categorias que vão do Infantil, para atletas de até 12 anos, ao Master 70+, além das disputas de ParaVa'a e Estreante, destinada a quem está dando os primeiros passos na modalidade.

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O número de participantes marca um crescimento do campeonato. Ao Correio, João Marcelo Marins, presidente da Federação Brasiliense de VA'A (FebVaa), conta que esta é a primeira vez que a competição ultrapassa 300 atletas em cada uma das etapas do ano. Realizado desde 2018, o campeonato é considerado pela federação a principal disputa da modalidade no cerrado e vale pontos para o ranking distrital.

A competição também ocorre depois de um período de destaque para os atletas brasilienses no cenário internacional. Em agosto, representantes do Distrito Federal participaram do Campeonato Mundial de Canoa Havaiana, em Singapura, que reuniu atletas de cerca de 30 países.

Entre os resultados obtidos pelos brasilienses está o sexto lugar da equipe masculina Master 40 do Brasília Paddle Clube. Já a equipe feminina do Clube de Remada Kaluanã chegou à semifinal da categoria Elite 500m. Segundo a FebVaa, foi a primeira seleção feminina formada integralmente por atletas de Brasília na disputa.

A capital também tem entre os representantes o atual campeão pan-americano Master 60, Luis Gustavo Campos. O próprio presidente da federação vai competir na etapa deste fim de semana, nas categorias Master 40 masculino e Open mista.

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Para Marins, os resultados fora do país ajudam a fortalecer a modalidade local. "A participação dos nossos atletas em campeonatos internacionais é fundamental para trazermos para Brasília o que há de mais novo em técnicas, equipamentos e organização de eventos", afirma.

O crescimento da canoa havaiana na capital também aparece na estrutura formada em torno do esporte. Brasília reúne 12 clubes federados à FebVaa e recebeu, em 2026, o Campeonato Brasileiro da modalidade, que funcionou como seletiva para o Mundial de Singapura. Além dos competidores, o cenário local inclui técnicos, preparadores físicos e árbitros. Neste ano, uma parceria entre a FebVaa e a Confederação Brasileira de VA'A resultou na formação de 10 novos árbitros.

Parte dos atletas que disputaram o Mundial em Singapura recebeu apoio do programa Compete Brasília, voltado ao incentivo de esportistas de alto rendimento. O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, destacou o papel do programa na participação internacional dos competidores. "O Compete Brasília tem sido decisivo para viabilizar a participação dos nossos atletas em competições internacionais. É um investimento que fortalece o esporte de alto rendimento na capital", disse.

A etapa brasiliense também terá participação de paratletas e de jovens em situação de vulnerabilidade atendidos pelo Projeto Filhos da Nação. A variedade de categorias permite que crianças, adultos e atletas veteranos disputem o mesmo campeonato, em diferentes classes.

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No sábado, as largadas estão programadas entre 6h30 e 14h20. No domingo, começam às 6h30 e seguem até 13h10. A abertura do evento ocorre às 5h30, e a entrada é gratuita. As provas também serão transmitidas ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de VA'A no YouTube.

Serviço

Campeonato Brasiliense de VA'A Maratona 2026 – 2ª etapa

Data: 12 e 13 de setembro de 2026

Local: Iate Clube de Brasília – Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2, Conjunto 4

Abertura: 5h30

Primeira largada: 6h30

Entrada: gratuita



