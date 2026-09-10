De folga, cabo da PMDF salva vida de jovem acidentado em Minas Gerais

Após os cuidados no local, o jovem foi transferido e permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O cabo Samuel de Souza Prado, policial militar do Distrito Federal, salvou a vida de um jovem de 21 anos após presenciar um acidente grave envolvendo duas motocicletas em Patrocínio, município de Minas Gerais, na sexta-feira (4/9). Mesmo estando de folga, o militar atuou imediatamente ao constatar que a vítima apresentava uma lesão grave na perna direita, acompanhada de um intenso sangramento.

Com treinamento especializado em atendimento pré-hospitalar, o policial utilizou técnicas de primeiros socorros voltadas para o controle direto da hemorragia e a preservação das condições vitais do homem. Durante o atendimento, o cabo contou com o auxílio de sua esposa para acionar o serviço de emergência, mantendo a assistência contínua até a chegada da equipe de resgate especializada.

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De acordo com o relato da própria equipe médica, a intervenção imediata para estancar o sangramento foi crucial para a manutenção da vida do rapaz, ressaltando que, sem esse procedimento inicial, a vítima poderia não ter sobrevivido.

Após os cuidados no local, o jovem foi transferido e permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade de Uberlândia, também em Minas Gerais, sob acompanhamento constante da equipe médica e de seus familiares.