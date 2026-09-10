Polícia Penal prende monitorado com bloqueador de sinal de tornozeleira

Policiais penais prenderam, na manhã desta quinta-feira (10/9), um homem monitorado por tornozeleira eletrônica que usava um bloqueador de sinal para impedir o rastreamento do equipamento no Vale do Amanhecer, em Planaltina.

O dispositivo foi encontrado durante a abordagem. Semelhante a um pendrive e conectado a um power bank, o aparelho interfere no sinal enviado pela tornozeleira à central de monitoramento e impede que a localização do usuário seja recebida.

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Segundo a Polícia Penal, o uso do bloqueador configura falta grave na execução penal. O monitorado pode perder benefícios e sofrer regressão de regime, além de responder por dano ao patrimônio público.