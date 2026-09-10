Mulher assassinada e queimada no DF trabalhava como cabo eleitoral

A vítima foi encontrada com ferimentos no rosto. Sobre o corpo, o suspeito teria colocado um colchão e ateado fogo - (crédito: Ed Alves / CB / DA.Press)

A Polícia Civil (PCDF) identificou a mulher assassinada em uma chácara abandonada de Sobradinho 2. Janaína Rodrigues da Silva tinha 45 anos, era moradora da região e, segundo a polícia, tinha problemas com dependência química.

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O corpo de Janaína foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (10/9). Ela estava nua, amarrada, com o corpo parcialmente queimado e com sinais de arma branca, informou a PCDF.

Segundo o registro da ocorrência, o crime ocorreu entre 0h50 e 1h. Uma testemunha relatou à polícia ter visto um homem arrastando o corpo da vítima pelo local. Ao tentar se aproximar, o suspeito, que aparentava estar em situação de rua, teria avançado em sua direção antes de fugir.

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Sobre o corpo, o suspeito teria colocado um colchão e ateado fogo. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h e isolou a área para a realização da perícia. Segundo informações repassadas pela família à polícia, Janaína trabalhava temporariamente como cabo eleitoral nas ruas.

Equipes da 35ª DP realizam diligências para identificar o autor e esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.