Paula Belmonte promete priorizar saúde e serviços básicos em Planaltina

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) afirmou, durante caravana e caminhada pelo Arapoanga, que pretende priorizar áreas como saúde, educação e saneamento básico em um eventual governo. Ao destacar a importância histórica da região para a formação de Brasília, a candidata criticou a falta de serviços públicos considerados básicos. “Planaltina, apesar de ser uma região antiga, ainda precisa, infelizmente, de políticas públicas muito necessárias, básicas. Escola, creche, água encanada, saneamento básico”, declarou.
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Paula direcionou o discurso aos comerciantes da região e prometeu reduzir a burocracia e ampliar os incentivos para o setor. Segundo ela, os comércios de Planaltina e do Arapoanga têm potencial para movimentar a economia local. “Nós vamos querer, cada vez mais, que o comércio tenha menos burocracia e mais incentivo para que a nossa economia funcione aqui em Planaltina”, afirmou.
A candidata ressaltou a importância de investimentos na estrutura dos hospitais da região, citando visitas recentes ao Hospital Regional de Planaltina. “É impressionante como eles estão lotados e não têm vaga nem nos corredores”, disse.
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Diante do cenário, a candidata afirmou que a saúde será uma das principais áreas de seu plano de governo. “A gente está aqui reafirmando para a população que a saúde da população vai ser uma das prioridades do nosso governo”, declarou.