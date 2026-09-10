Samara Mineiro defende saúde mental e promete 15 mil contratações no DF

Samara Mineiro (UP) discursou durante manifestação de psicólogos em greve. Ela apresentou propostas de investimento no funcionalismo público e na sáude - (crédito: Divulgação/UP)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pela Unidade Popular (UP), Samara Mineiro, participou, nesta quinta-feira (10/9), da assembleia dos psicólogos do Detran-DF, que estão em greve. Ela formalizou o apoio de sua candidatura à categoria e ao Sindpsi-DF, além de apresentar suas diretrizes de campanha para a saúde pública e a educação.

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Durante o ato, a professora criticou o cenário da saúde mental na capital. De acordo com ela, o Distrito Federal possui a segunda pior cobertura do setor no país, com a proporção de apenas um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para cada 181,8 mil habitantes. A candidata prometeu reverter a precarização com a expansão de unidades em todas as regiões administrativas e a eliminação do deficit de profissionais na rede.

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A candidata também defendeu que os estudantes necessitam de suporte pedagógico e psicológico para enfrentar fases complexas do desenvolvimento, em vez do modelo de militarização das escolas.

“No DF, temos a Lei Distrital nº 6.992/2021, que garante ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Infelizmente essa lei é ignorada. Sabemos como esse estágio da vida é complexo e o papel de um psicólogo seria fundamental. Iremos implementar a lei”, prometeu.

Reestruturação da saúde pública

A postulante criticou a crise estrutural vivida pela população do Distrito Federal no acesso aos serviços básicos de atendimento e prometeu uma ampla reestruturação na área. “O Distrito Federal tem a segunda Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) mais precária do país. Atravessamos uma crise estrutural na qual o direito básico ao acesso à saúde mental é repetidamente negado”, destacou a candidata.

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Para expandir a rede pública e solucionar a demanda reprimida por exames e consultas gerais, Samara apresentou os valores e o contingente de pessoal previstos em seu plano de governo. “No nosso governo, iremos acabar com a fila de atendimento. Para isso, contrataremos 15 mil trabalhadores da saúde, por meio do incremento de R$ 5 bilhões do Fundo Constitucional”, concluiu.

Além da atividade com os psicólogos, a agenda da candidata incluiu compromissos com categorias de trabalhadores da capital. Às 11h, Samara participou de um diálogo com bancários da Caixa Econômica Federal reunidos em assembleia e, às 14h, esteve em reunião com o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF) para o recebimento das pautas e demandas da categoria.