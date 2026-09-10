Arruda promete escrituras, novas escolas e reestruturação da UnDF

José Roberto Arruda, candidato do PSD ao Governo do Distrito Federal (GDF), realizou uma carreata, nesta quinta-feira (10/9), percorrendo a Cidade do Automóvel, a Estrutural e Santa Luzia, onde prometeu mais infraestrutura local e a expansão do ensino público. Segundo ele, sua prioridade em um eventual governo seria a regularização fundiária, com a entrega de escrituras definitivas para os moradores das áreas, além da ampliação dos serviços básicos.

Arruda comentou qua a meta é replicar, em Santa Luzia, o modelo de urbanização implantado na Estrutural, garantindo redes de água, esgoto, energia e pavimentação. Ele lembrou o histórico de obras sociais na região em sua gestão anterior e garantiu a reativação da unidade policial local.

Na área da educação básica, o dandidato anunciou a ampliação do número de unidades escolares para garantir o acesso ao ensino perto de casa e evitar o deslocamento dos estudantes para outras regiões administrativas.

"Quero fazer mais duas escolas na Estrutural, porque hoje a criança pequena da Estrutural está indo estudar no Guará. Eu também quero voltar com o posto policial que tinha aqui e quero fazer, em Santa Luzia, a mesma coisa que eu fiz na Estrutural", disse.

Qualificação profissional e ensino superior

Para estimular a economia e gerar renda, Arruda propôs a reativação de centros de qualificação no modelo da antiga Tenda do Trabalhador. Ele explicou que o DF enfrenta escassez de mão de obra qualificada e prometeu oferecer apoio financeiro aos alunos concluintes dos cursos para a compra dos seus primeiros equipamentos de trabalho.

"A mulher, por exemplo, que aprende a costurar, você dá R$ 5 mil para ela comprar a máquina de costura, ela ganha uma profissão. O homem que aprende pintura ou eletricidade, ganha uma profissão. Essas cidades mais carentes de Brasília precisam de oportunidade e as pessoas precisam ter qualificação de mão de obra", afirmou o candidato.

Sobre ensino público superior, o postulante apresentou um plano de reformulação para a Universidade do Distrito Federal (UnDF). Ele criticou a atual disposição dos campi, defendendo a transferência da sede para a zona central de Brasília, com possibilidade de instalação no Centrad, e a reorientação da grade acadêmica.

"Quero que a UnDF seja uma universidade da saúde, de todos os cursos da saúde, e com o compromisso de que os profissionais que se formem lá venham para o governo trabalhar, desde o estágio, residência e a vida profissional", destacou.