Candidato do PT promete apoio a instituições religiosas do DF

candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) declarou apoio a instituições religiosas que desenvolvem trabalhos sociais e promovem ações que beneficiam a população. Durante encontro com lideranças evangélicas, realizado no San Marco Hotel, no Setor Hoteleiro Sul, nesta sexta-feira (11/9), o petista afirmou que igrejas e templos que acolhem a população terão espaço e apoio, caso seja eleito.

Após o encontro, o candidato classificou a agenda como uma forma de formalizar o compromisso com a população religiosa e com as instituições que desenvolvem ações sociais. “Hoje é um dia de oficializar que nós estamos ao lado do povo, do povo que tem fé, do povo que crê e do povo que faz o bem”, declarou.

O concorrente ao Buriti ressaltou a parceria em caso de vitória na corrida eleitoral. “Estamos ao lado dos líderes religiosos do Distrito Federal. As instituições religiosas, cristãs, também as que não são cristãs, que acolhem as comunidades, que fazem o bem, que apoiam as pessoas, terão o nosso apoio”, afirmou.

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Grass disse que a proposta não se limita às igrejas evangélicas. Segundo ele, instituições de diferentes denominações religiosas que realizam ações sociais devem ser consideradas pelo poder público. “Estaremos ao lado de todas as instituições religiosas, as igrejas, os templos de matriz africana, que cuidam do povo, que acolhem os pobres, que acolhem os sofridores, que apoiam as mulheres, os jovens e as crianças”, declarou.

O candidato destacou ainda a atuação social de igrejas, templos de matrizes africanas e instituições de diferentes denominações religiosas no DF. “Hoje muitas igrejas, tanto evangélicas quanto cristãs, templos de matrizes africanas, instituições de várias denominações religiosas têm trabalho social na cidade. O governo tem que olhar por isso e fortalecer essas ações”, disse.