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Funeral

Corpo de mulher morta e queimada vai ser enterrado neste sábado (12/9)

Marcado após a família levantar fundos por meio de doações, funearal de Janaína Rodrigues da Silva será em Sobradinho 2

Janaína era dependente do álcool e das drogas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Janaína era dependente do álcool e das drogas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O corpo da 16ª vítima de feminicídio de 2026, Janaína Rodrigues da Silva, morta aos 45 anos, será enterrado neste sábado (12/9), no cemitério de Sobradinho 2. O velória começa às 8h e o sepultamento tem início às 10h. 

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Janaína foi assassinada na última quinta-feira (10/9), em uma área de chácara na AR 18, em Sobradinho 2 por um homem que ainda continua foragido. Segundo a polícia, uma testemunha viu o suspeito arrastando o corpo da vítima. Quando foi se aproximar, o suspeito teria avançado na direção da testemunha e depois fugiu do local. O caso está sendo investigado pela 35ª DP (Sobradinho 2). 

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Uma das filhas de Janaína, Luanny Stheffany, 23, conta que descobriu a morte da mãe pelo celular. "Repassei aos policiais as informações sobre as características e os dados pessoais da minha mãe. Mas ainda não sabia de nada, não tinha nenhuma confirmação", disse ao Correio.

Uma parente da vítima reconheceu o corpo no Instituto de Medicina Legal (IML). Luanny ainda afirmou que a mãe não fazia mal a ninguém. "Sempre foi muito corajosa e não deixava ninguém pisar nela, mas jamais prejudicou alguém", narrou.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 11/09/2026 22:26
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