Corpo de mulher morta e queimada vai ser enterrado neste sábado (12/9)

O corpo da 16ª vítima de feminicídio de 2026, Janaína Rodrigues da Silva, morta aos 45 anos, será enterrado neste sábado (12/9), no cemitério de Sobradinho 2. O velória começa às 8h e o sepultamento tem início às 10h.

Janaína foi assassinada na última quinta-feira (10/9), em uma área de chácara na AR 18, em Sobradinho 2 por um homem que ainda continua foragido. Segundo a polícia, uma testemunha viu o suspeito arrastando o corpo da vítima. Quando foi se aproximar, o suspeito teria avançado na direção da testemunha e depois fugiu do local. O caso está sendo investigado pela 35ª DP (Sobradinho 2).

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Uma das filhas de Janaína, Luanny Stheffany, 23, conta que descobriu a morte da mãe pelo celular. "Repassei aos policiais as informações sobre as características e os dados pessoais da minha mãe. Mas ainda não sabia de nada, não tinha nenhuma confirmação", disse ao Correio.

Uma parente da vítima reconheceu o corpo no Instituto de Medicina Legal (IML). Luanny ainda afirmou que a mãe não fazia mal a ninguém. "Sempre foi muito corajosa e não deixava ninguém pisar nela, mas jamais prejudicou alguém", narrou.