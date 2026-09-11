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Colisão entre dois ônibus deixa quatro feridos no Riacho Fundo II

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista do ônibus coletivo está entre as vítimas da batida

Colisão entre dois ônibus deixa quatro feridos no Riacho Fundo II - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão entre dois ônibus deixa quatro feridos no Riacho Fundo II - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois ônibus colidiram na tarde desta sexta-feira (11/9), no CAUB II, na região do Riacho Fundo II. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão deixou quatro feridos, entre eles o motorista de um dos veículos. 

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Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com dois ônibus envolvidos em uma colisão frontal. Um dos transportes era público coletivo, enquanto o outro prestava serviços de transporte escolar. 

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Das quatro vítimas — dois homens e duas mulheres — estava o motorista do transporte coletivo, que ficou preso às ferragens e apresentava uma fratura na perna. Os militares iniciaram o procedimentos para a retirada do condutor, enquanto uma outra equipe prestava atendimento às demais vítimas, que sofreram ferimentos leves.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para ficar como responsável pelo local do sinistro. A via precisou ser interditada para que o atendimento fosse realizado com segurança. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 11/09/2026 15:37
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