Colisão entre dois ônibus deixa quatro feridos no Riacho Fundo II

Dois ônibus colidiram na tarde desta sexta-feira (11/9), no CAUB II, na região do Riacho Fundo II. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão deixou quatro feridos, entre eles o motorista de um dos veículos.
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Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com dois ônibus envolvidos em uma colisão frontal. Um dos transportes era público coletivo, enquanto o outro prestava serviços de transporte escolar.
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Das quatro vítimas — dois homens e duas mulheres — estava o motorista do transporte coletivo, que ficou preso às ferragens e apresentava uma fratura na perna. Os militares iniciaram o procedimentos para a retirada do condutor, enquanto uma outra equipe prestava atendimento às demais vítimas, que sofreram ferimentos leves.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para ficar como responsável pelo local do sinistro. A via precisou ser interditada para que o atendimento fosse realizado com segurança. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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