InícioCidades DF
Investigação

PCDF procura homem indiciado por 11 furtos na Asa Norte

Julio Cesar Bernardes de Sousa foi indiciado junto a outro homem por envolvimento em pelo menos 11 ocorrências na Asa Norte

Julio Cesar Bernardes de Sousa é procurado pela PCDF por envolvimento em furtos - (crédito: Divulgação)
Julio Cesar Bernardes de Sousa é procurado pela PCDF por envolvimento em furtos - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura Julio Cesar Bernardes de Sousa, autor de pelo menos 11 furtos na Asa Norte. Ele foi indiciado junto a outro investigado por furto qualificado, após ter sido identificado em imagens do sistema de monitoramento de um estabelecimento de ensino da região. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo as investigações, os dois homens teriam entrado no estabelecimento após escalar o local e romper um obstáculo e, em seguida, levado vários bens do local. A PCDF apontou o envolvimento de Julio Cesar em crimes patrimoniais, incluindo furtos em estabelecimentos comerciais, furtos de cabos, tentativas de furto qualificado e roubo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A PCDF recebe denúncias pelos números 197 (ligação gratuita) e (61) 98626-1197 (WhatsApp); pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br; e pelo site da corporação. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Saiba Mais

  • Julio Cesar Bernardes de Sousa
    Julio Cesar Bernardes de Sousa Foto: Imagens cedidas/PCDF
  • Julio Cesar Bernardes de Sousa
    Julio Cesar Bernardes de Sousa Foto: Imagens cedidas/PCDF
  • Julio Cesar Bernardes de Sousa
    Julio Cesar Bernardes de Sousa Foto: Imagens cedidas/PCDF
  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/09/2026 18:58
x