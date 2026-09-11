PCDF procura homem indiciado por 11 furtos na Asa Norte

Julio Cesar Bernardes de Sousa é procurado pela PCDF por envolvimento em furtos - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura Julio Cesar Bernardes de Sousa, autor de pelo menos 11 furtos na Asa Norte. Ele foi indiciado junto a outro investigado por furto qualificado, após ter sido identificado em imagens do sistema de monitoramento de um estabelecimento de ensino da região.

Segundo as investigações, os dois homens teriam entrado no estabelecimento após escalar o local e romper um obstáculo e, em seguida, levado vários bens do local. A PCDF apontou o envolvimento de Julio Cesar em crimes patrimoniais, incluindo furtos em estabelecimentos comerciais, furtos de cabos, tentativas de furto qualificado e roubo.

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A PCDF recebe denúncias pelos números 197 (ligação gratuita) e (61) 98626-1197 (WhatsApp); pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br; e pelo site da corporação. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.