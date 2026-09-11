PCDF procura homem indiciado por 11 furtos na Asa Norte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura Julio Cesar Bernardes de Sousa, autor de pelo menos 11 furtos na Asa Norte. Ele foi indiciado junto a outro investigado por furto qualificado, após ter sido identificado em imagens do sistema de monitoramento de um estabelecimento de ensino da região.
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Segundo as investigações, os dois homens teriam entrado no estabelecimento após escalar o local e romper um obstáculo e, em seguida, levado vários bens do local. A PCDF apontou o envolvimento de Julio Cesar em crimes patrimoniais, incluindo furtos em estabelecimentos comerciais, furtos de cabos, tentativas de furto qualificado e roubo.
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A PCDF recebe denúncias pelos números 197 (ligação gratuita) e (61) 98626-1197 (WhatsApp); pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br; e pelo site da corporação. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.