InícioCidades DF
Incêndio

Ônibus interestadual com 25 passageiros pega fogo na Epia Norte

O acidente ocorreu por volta das 13h desta sexta-feira (11/9). O motorista relatou que, ao sentir o cheiro da fumaça, parou o veículo no acostamento para que os passageiros pudessem descer e retirar as bagagens

O ônibus vinha de Alagoas com 25 passageiros e dois motoristas - (crédito: Divulgação)
O ônibus vinha de Alagoas com 25 passageiros e dois motoristas - (crédito: Divulgação)

Um ônibus interestadual foi consumido pelo fogo na Epia Norte, em frente à Água Mineral, por volta das 13h desta sexta-feira (11/9). O veículo vinha de Alagoas com 25 passageiros e dois motoristas. Não foram registradas vítimas. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local com sete viaturas para o socorro. A equipe interditou a via para realizar o rescaldo, que durou cerca de 15 minutos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo os bombeiros, um dos motoristas relatou que, ao sentir o cheiro da fumaça, parou o veículo no acostamento para que os passageiros pudessem descer e retirar suas bagagens. Nenhuma pessoa ficou ferida e todos os pertences foram retirados do veículo. 

  • Fogo também atingiu fiação das redes de telefonia
    Fogo também atingiu fiação das redes de telefonia Beatriz Ocké/CB.D.A/ Press
  • Motorista diz ter providenciado a saída dos passageiros assim que viu os primeiros indícios de fumaça
    Motorista diz ter providenciado a saída dos passageiros assim que viu os primeiros indícios de fumaça Divulgação

Além do dano no ônibus, o fogo também atingiu a fiação das redes de telefonia, alcançando a rede elétrica. A Neoenergia foi acionada para avaliar e restaurar os cabos danificados. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) também foi acionado. 

Após o atendimento, a via foi parcialmente liberada. A causa do incêndio é desconhecida.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 11/09/2026 15:32
SIGA
x