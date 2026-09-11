Ônibus interestadual com 25 passageiros pega fogo na Epia Norte

O ônibus vinha de Alagoas com 25 passageiros e dois motoristas - (crédito: Divulgação)

Um ônibus interestadual foi consumido pelo fogo na Epia Norte, em frente à Água Mineral, por volta das 13h desta sexta-feira (11/9). O veículo vinha de Alagoas com 25 passageiros e dois motoristas. Não foram registradas vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local com sete viaturas para o socorro. A equipe interditou a via para realizar o rescaldo, que durou cerca de 15 minutos.

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Segundo os bombeiros, um dos motoristas relatou que, ao sentir o cheiro da fumaça, parou o veículo no acostamento para que os passageiros pudessem descer e retirar suas bagagens. Nenhuma pessoa ficou ferida e todos os pertences foram retirados do veículo.





Além do dano no ônibus, o fogo também atingiu a fiação das redes de telefonia, alcançando a rede elétrica. A Neoenergia foi acionada para avaliar e restaurar os cabos danificados. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) também foi acionado.

Após o atendimento, a via foi parcialmente liberada. A causa do incêndio é desconhecida.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



