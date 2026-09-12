Quinta parcela do IPTU vence nesta segunda-feira (14)

Quinta parcela do IPTU vence a partir desta segunda-feira (14) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os contribuintes do DF que optaram por parcelar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem ficar atento para não perder os prazos da quinta parcela, que começa a vencer na próxima segunda-feira (14/9) e vai até sexta-feira (18/9), dependendo do último dígito da inscrição do imóvel.

A guia de pagamento pode ser emitida por meio deste link. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o boleto para pagamento na rede bancária autorizada.



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Os serviços de pagamento ficam disponíveis de forma online, dispensando o atendimento presencial. Os contribuintes também devem ficar atentos ao pagar o valor após o vencimento, uma vez, que está sujeito à incidência de juros e multa.

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5ª parcela do IPTU 2026 no Distrito Federal com data de vencimento pelo número final da inscrição do imóvel. Confira as datas:

