Quinta parcela do IPTU vence nesta segunda-feira (14)

Os contribuintes do DF que optaram por parcelar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem ficar atento para não perder os prazos da quinta parcela, que começa a vencer na próxima segunda-feira (14/9) e vai até sexta-feira (18/9), dependendo do último dígito da inscrição do imóvel.
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A guia de pagamento pode ser emitida por meio deste link. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o boleto para pagamento na rede bancária autorizada.
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Os serviços de pagamento ficam disponíveis de forma online, dispensando o atendimento presencial. Os contribuintes também devem ficar atentos ao pagar o valor após o vencimento, uma vez, que está sujeito à incidência de juros e multa.
5ª parcela do IPTU 2026 no Distrito Federal com data de vencimento pelo número final da inscrição do imóvel. Confira as datas:
- Finais 1 ou 2: vencimento em 14/9 (segunda-feira)
- Finais 3 ou 4: vencimento em 15/9 (terça-feira)
- Finais 5 ou 6: vencimento em 16/9 (quarta-feira)
- Finais 7 ou 8: vencimento em 17/9 (quinta-feira)
- Finais 9, 0 ou X: vencimento em 18/9 (sexta-feira)