Segurança de feira desconfia de furto, mata morador de rua e joga corpo em vala

Um segurança da Feira do Bicalho foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de matar, com 14 golpes de faca, um homem em situação de rua. Segundo as investigações, a motivação teria sido uma série de furtos cometidos pela vítima no estabelecimento comercial.
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O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (10/9), na QND 12 de Taguatinga, data em que o corpo do homem foi encontrado em uma vala de escoamento de água, às margens do Pistão Sul parcialmente encoberto por folhagens e galhos secos.
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Em diligências, policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) analisaram câmeras de segurança próximas ao local do corpo e identificaram um homem caminhando ao lado da vítima. Depois, ele retorna sozinho, recolhe os galhos e deixa o local.
Motivação
O segurança foi preso em um ônibus ao tentar fugir para Goiás. O veículo foi interceptado por policiais militares. Na delegacia, confessou o crime.
Alegou que a vítima praticava furtos constantes na feira. No dia do crime, a encontrou na rua e simulou um pedido de ajuda para buscar uma lona. Ao chegarem ao local, contou o acusado, fingiu amarrar o tênis para distrair a vítima e, em seguida, segurou-a por trás e cortou seu pescoço. Em seguida, a esfaqueou.
Após a morte, o autor arrastou o corpo para dentro de uma vala e o cobriu com folhagens e galhos secos, na tentativa de ocultá-lo.
Antes mesmo do depoimento prestado pelo preso, a polícia desconfiava de uma possível vingança pelos furtos cometidos pela vítima. De acordo com o delegado Thiago Boeing, o homem sofreu uma tentativa de homicídio há cerca de dois anos, após furtar objetos na Feira do Bicalho. Na ocasião, foi agredido por um segurança do estabelecimento e teve a cabeça pisoteada. O autor daquele crime foi preso pela 17ª DP e, posteriormente, condenado a pena superior a 10 anos de reclusão.