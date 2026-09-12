Segurança de feira desconfia de furto, mata morador de rua e joga corpo em vala

O segurança foi preso em um ônibus ao tentar fugir para Goiás. O veículo foi interceptado por policiais militares. Na delegacia, confessou o crime - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um segurança da Feira do Bicalho foi preso pela Polícia Civil (PCDF) acusado de matar, com 14 golpes de faca, um homem em situação de rua. Segundo as investigações, a motivação teria sido uma série de furtos cometidos pela vítima no estabelecimento comercial.

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (10/9), na QND 12 de Taguatinga, data em que o corpo do homem foi encontrado em uma vala de escoamento de água, às margens do Pistão Sul parcialmente encoberto por folhagens e galhos secos.

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Em diligências, policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) analisaram câmeras de segurança próximas ao local do corpo e identificaram um homem caminhando ao lado da vítima. Depois, ele retorna sozinho, recolhe os galhos e deixa o local.

Motivação



O segurança foi preso em um ônibus ao tentar fugir para Goiás. O veículo foi interceptado por policiais militares. Na delegacia, confessou o crime.

Alegou que a vítima praticava furtos constantes na feira. No dia do crime, a encontrou na rua e simulou um pedido de ajuda para buscar uma lona. Ao chegarem ao local, contou o acusado, fingiu amarrar o tênis para distrair a vítima e, em seguida, segurou-a por trás e cortou seu pescoço. Em seguida, a esfaqueou.

Após a morte, o autor arrastou o corpo para dentro de uma vala e o cobriu com folhagens e galhos secos, na tentativa de ocultá-lo.

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Antes mesmo do depoimento prestado pelo preso, a polícia desconfiava de uma possível vingança pelos furtos cometidos pela vítima. De acordo com o delegado Thiago Boeing, o homem sofreu uma tentativa de homicídio há cerca de dois anos, após furtar objetos na Feira do Bicalho. Na ocasião, foi agredido por um segurança do estabelecimento e teve a cabeça pisoteada. O autor daquele crime foi preso pela 17ª DP e, posteriormente, condenado a pena superior a 10 anos de reclusão.