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VIOLÊNCIA

Polícia prende um dos suspeitos de feminicídio em Sobradinho

Janaina será enterrada neste sábado (12/9). Ela foi assassinada e teve o corpo carbonizado

Janaína era dependente do álcool e das drogas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Janaína era dependente do álcool e das drogas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Civil (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), capturou um dos envolvidos no feminicídio de Janaina Rodrigues, 45 anos, encontrada morta em uma chácara abandonada de Sobradinho 2 com marcas de arma branca, nua, com os pés amarrados e parcialmente queimada. O crime contou com a participação de dois homens, ambos em situação de rua. O segundo, identificado como Renato Gonçalves da Silva, está foragido.

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Suspeito do crime foi preso neste sábado (12/9)
Suspeito do feminicídio de Janaina Rodrigues foi preso neste sábado (12/9) (foto: Cedido ao Correio)

Geovany Vasconcelos Rosa, 37 anos, foi capturado na noite dessa sexta-feira (11/9), após intensa força-tarefa da PCDF. Segundo as investigações, o autor morava na mesma chácara onde o crime ocorreu. O ponto é cercado por árvores e abriga uma pequena estrutura improvisada de pedaços de madeira, lençol e entulhos.

De acordo com o delegado Ricardo Viana, chefe da 35ª DP, Renato é procurado por feminicídio, ocultação de cadáver e eliminação de vestígios.

O registro da ocorrência indica que o crime ocorreu entre 0h50 e 1h. Naquele intervalo, um ciclista pedalava no acostamento da rodovia quando viu um homem agredindo uma mulher em uma área conhecida pela presença de usuários de drogas.

Assustado, o ciclista seguiu alguns metros e encontrou um morador fumando na porta de casa. Narrou a ele o que havia visto e os dois retornaram ao local para tentar socorrer a mulher.

Quando chegaram, viram algo pior: o suspeito colocava um colchão sobre o corpo de Janaína e tentava atear fogo. O ciclista e o morador gritaram, e o homem tentou avançar contra os dois com um facão nas mãos. Em seguida, fugiu. Horas depois, peritos criminais encontraram mais indícios da brutalidade. Janaína estava com os pés amarrados, tinha, no corpo, marcas de facadas, e o corpo estava parcialmente queimado.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/09/2026 08:49 / atualizado em 12/09/2026 09:10
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