Polícia prende um dos suspeitos de feminicídio em Sobradinho

Janaína era dependente do álcool e das drogas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Civil (PCDF), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), capturou um dos envolvidos no feminicídio de Janaina Rodrigues, 45 anos, encontrada morta em uma chácara abandonada de Sobradinho 2 com marcas de arma branca, nua, com os pés amarrados e parcialmente queimada. O crime contou com a participação de dois homens, ambos em situação de rua. O segundo, identificado como Renato Gonçalves da Silva, está foragido.

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Suspeito do feminicídio de Janaina Rodrigues foi preso neste sábado (12/9) (foto: Cedido ao Correio)

Geovany Vasconcelos Rosa, 37 anos, foi capturado na noite dessa sexta-feira (11/9), após intensa força-tarefa da PCDF. Segundo as investigações, o autor morava na mesma chácara onde o crime ocorreu. O ponto é cercado por árvores e abriga uma pequena estrutura improvisada de pedaços de madeira, lençol e entulhos.

De acordo com o delegado Ricardo Viana, chefe da 35ª DP, Renato é procurado por feminicídio, ocultação de cadáver e eliminação de vestígios.

O registro da ocorrência indica que o crime ocorreu entre 0h50 e 1h. Naquele intervalo, um ciclista pedalava no acostamento da rodovia quando viu um homem agredindo uma mulher em uma área conhecida pela presença de usuários de drogas.

Assustado, o ciclista seguiu alguns metros e encontrou um morador fumando na porta de casa. Narrou a ele o que havia visto e os dois retornaram ao local para tentar socorrer a mulher.

Quando chegaram, viram algo pior: o suspeito colocava um colchão sobre o corpo de Janaína e tentava atear fogo. O ciclista e o morador gritaram, e o homem tentou avançar contra os dois com um facão nas mãos. Em seguida, fugiu. Horas depois, peritos criminais encontraram mais indícios da brutalidade. Janaína estava com os pés amarrados, tinha, no corpo, marcas de facadas, e o corpo estava parcialmente queimado.