"O voto no Supremo deixa claro que a lei continua vigorando", afirma Arruda

Apesar das incertezas jurídicas que cercam sua disputa eleitoral, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda (PSD), manteve o tom de otimismo durante agenda de campanha na Vila Dnocs, em Sobradinho 1, na manhã deste sábado (12/9). Diante de apoiadores, o político enfatizou a viabilidade da sua chapa e assegurou aos eleitores que estará plenamente apto para receber votos no pleito de outubro.

No discurso feito à comunidade local, Arruda reforçou sua confiança na aprovação do registro e buscou afastar qualquer dúvida do eleitorado sobre a sua participação na disputa. "O voto no Supremo ontem (11/9) deixa claro que a lei vai continuar vigorando", afirmou Arruda. O candidato declarou ter registrado a candidatura "de acordo com a lei e das exigências legais", destacou, em referência ao voto de Gilmar Mendes para que as mudanças na Lei da Ficha Limpa passem a valer este ano.

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Arruda ainda afirmou que a sua foto estará confirmada nas urnas no dia da votação, convocando os simpatizantes a multiplicarem a mensagem de que ele segue firme na corrida pelo GDF.

A avaliação da equipe do candidato é de que o entendimento da Corte mantém os critérios vigentes da legislação eleitoral, garantindo a sua elegibilidade. Com base nessa interpretação, Arruda classifica a disputa como um combate direto entre o apelo popular de sua chapa e a estrutura da atual gestão.

Além da pauta jurídica, a mobilização serviu para a apresentação de propostas voltadas à habitação e ao desenvolvimento urbano. Arruda prometeu retomar o modelo de programa de lotes urbanizados, com a meta de entregar 10 mil unidades por ano, totalizando 40 mil ao longo do mandato. O plano prevê a doação de terrenos acompanhada de um cheque-construção de R$ 25 mil para auxílio das famílias, prometendo priorizar os moradores da própria região do Dnocs e desburocratizar o acesso à moradia popular.