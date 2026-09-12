Quem é o feminicida procurado pela morte de Janaína Rodrigues

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) buscam por Renato Gonçalves da Silva, conhecido como Loucura. Ele é acusado de assassinar Janaína Rodrigues, 45 anos, em uma chácara abandonada da região. Nessa sexta-feira (11/9), as equipes prenderam Geovany Vasconcelos Rosa, 36, segundo envolvido no crime.
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Segundo as investigações preliminares, Renato foi o responsável por atacar e esfaquear a vítima. A motivação é investigada. Geovany, apontam as apurações, mora a 50 metros de distância do local do crime e teria auxiliado Renato. A prisão dele é temporária.
Crime
O registro da ocorrência indica que o crime ocorreu entre 0h50 e 1h de segunda-feira. Naquele intervalo, um ciclista pedalava no acostamento da rodovia quando viu um homem agredindo uma mulher em uma área conhecida pela presença de usuários de drogas.
Assustado, o ciclista seguiu alguns metros e encontrou um morador fumando na porta de casa. Narrou a ele o que havia visto e os dois retornaram ao local para tentar socorrer a mulher.
Quando chegaram, viram algo pior: o suspeito colocava um colchão sobre o corpo de Janaína e tentava atear fogo. O ciclista e o morador gritaram, e o homem tentou avançar contra os dois com um facão nas mãos. Em seguida, fugiu. Horas depois, peritos criminais encontraram mais indícios da brutalidade. Janaína estava com os pés amarrados, tinha, no corpo, marcas de facadas, e o corpo estava parcialmente queimado.
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