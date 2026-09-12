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Paula Belmonte promete incentivar economia e geração de empregos no Paranoá

Em caminhada pela região, candidata defendeu menos burocracia para empreendedores e voltou a criticar a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB

Paula Belmonte cumpre agenda de campanha no Paranoá - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)
Paula Belmonte cumpre agenda de campanha no Paranoá - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)

Candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF), Paula Belmonte (PSDB) afirmou que vai estimular o desenvolvimento econômico do Paranoá para ampliar a geração de empregos na região. A declaração foi dada durante a caminhada acompanhada de sua caravana na região administrativa, na tarde deste sábado (12/9).

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A candidata disse ter ouvido de comerciantes que, apesar de manterem as portas abertas, faltam clientes para movimentar os negócios. “A nossa proposta é mostrar para todas as regiões administrativas que nós vamos desenvolver economicamente as cidades. Então, para que serve isso? Para gerar emprego”, declarou. Segundo Paula, é necessário reduzir a burocracia para "dar condições pra que as pessoas possam empreender".

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Paula Belmonte voltou a criticar a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB e defendeu que a instituição financeira concentre recursos no Distrito Federal. “O BRB tinha que estar aqui, fazendo a regionalização e trazendo essa oportunidade para os empresários, fazendo empréstimos para injetar dinheiro na economia aqui no Distrito Federal, não em João Pessoa, em São Paulo, em qualquer lugar que seja”, afirmou. Para Paula, a medida contribuiria para fortalecer a economia local. “A gente quer Brasília fortalecida, Brasília que gere emprego”, disse.

Durante a chamada “Caravana do Bem”, Paula destacou a importância do contato direto com a população e afirmou que prefere conversar pessoalmente com moradores e comerciantes antes de seguir o percurso do veículo. “A gente precisa mostrar para a população que a gente olha no olho, que a gente está junto. E ouvir a demanda da população”, afirmou. Para a candidata, o contato permite conhecer as dificuldades enfrentadas pelos moradores. “É no olho no olho, no abraço, no contato que a gente acredita que dessa forma a gente transforma o Distrito Federal”, declarou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 12/09/2026 17:36 / atualizado em 12/09/2026 17:50
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