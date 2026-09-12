Kiko Caputo propõe ampliar recursos para cultura e revitalizar Taguatinga

Durante visita ao Centro Cultural RECITE, em Taguatinga, onde se reuniu com coletivos culturais, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Kiko Caputo (Novo) destacou a importância do diálogo com a categoria e ressaltou suas propostas à cultura e ao centro de Taguatinga. Caputo afirmou que pretende ampliar os recursos destinados ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC), elevando o percentual de arrecadação destinado ao mecanismo de 0,3% para 0,5%.

O candidato defendeu o fortalecimento das políticas culturais como forma de preservar a identidade do Distrito Federal e estimular a economia criativa. “A gente vê a cultura como identidade de um povo. O governo tem que apoiar manifestações culturais e a gente acha que a cultura não é gasto, cultura é investimento, não só para formação do nosso povo, mas principalmente para movimentar a economia criativa”, declarou.

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Kiko Caputo afirmou que pretende revitalizar Taguatinga com investimentos em segurança pública e incentivos para recuperar o comércio da região. “Taguatinga, hoje, está completamente abandonada. A gente olha aqui mesmo no entorno, a gente vê lixo espalhado, as calçadas esburacadas, tudo abandonado”, declarou. Entre as propostas, ele citou a possibilidade de isenção do IPTU e outros incentivos para estimular a recuperação do centro. “A gente precisa, com urgência, revitalizar Taguatinga. A gente não pode deixar a mais importante cidade do DF abandonada do jeito que ela está”, ressaltou.

Candidato identificado com a direita, Kiko defendeu a aproximação com grupos políticos e sociais que não necessariamente compartilham de suas posições. “Eu sou um candidato da direita, mas eu vou governar para todo mundo. E eu preciso ouvir, também, o que as pessoas que não necessariamente pensam como eu, o que elas querem para a cidade”, disse.

Para o candidato, um governante que se fecha em um único grupo perde contato com parte da realidade da população. “Quem fica fechado numa bolha desconhece boa parte da sociedade e da realidade. A gente precisa estar aberto a ouvir, aceitar sugestões e fazer o que for melhor para nossa população”, destacou.