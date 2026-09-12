Grass afirma que irá ampliar participação social e fortalecer políticas culturais

Grass afirmou que pretende reestruturar o Sistema Distrital de Cultura e fortalecer políticas voltadas ao patrimônio cultural - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A.Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) prometeu ampliar a participação da sociedade nas decisões do Executivo e fortalecer as políticas culturais, com a criação de conselhos comunitários nas administrações regionais e o reforço do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). As propostas foram apresentadas na tarde deste sábado (12/9), durante encontro com moradores e coletivos no Centro Cultural RECITE, em Taguatinga.

Grass afirmou que pretende ampliar a participação da sociedade nas decisões da administração pública, com a criação de conselhos comunitários nas administrações regionais. “O meu governo será um governo que respeitará e fortalecerá a participação social”, declarou. Segundo o candidato, a proposta é criar espaços de diálogo em cada secretaria com representantes de áreas como cultura, meio ambiente e educação. “Democracia no nosso governo não vai ser só uma palavra, ela vai ser um comportamento, uma atitude permanente de se relacionar com a sociedade”, afirmou.

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Na área cultural, o candidato prometeu manter o FAC em funcionamento e ampliar sua atuação para regiões onde, segundo ele, o acesso à cultura é menor. “O meu governo vai respeitar o FAC, vai pagar o FAC em dia e muito mais, a gente vai colocar o FAC para ser executado em comunidades, em espaços onde a cultura não chega”, disse. Grass propôs levar projetos financiados pelo fundo para escolas públicas, aproximando as políticas de cultura e educação. “Vamos levar a cultura a sério. Cultura não vai ser uma politicazinha no meu governo, como é hoje tratada”, declarou.

Grass afirmou que pretende reestruturar o Sistema Distrital de Cultura e fortalecer políticas voltadas ao patrimônio cultural, museus e artes. O candidato defendeu parcerias com o governo federal e o Ministério da Cultura para ampliar investimentos no setor. “No meu governo a política cultural vai ser uma política grande, forte”, afirmou. Para ele, além do papel na formação da população, a cultura deve ser tratada como atividade econômica. “Fortalecer a cultura, que é trabalho, renda, emprego, oportunidade para a população”, ressaltou.