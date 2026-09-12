DF terá 48 pontos de vacinação em 20 RA's neste sábado (12/9)

DF terá 48 pontos de vacinação neste no sábado (12/9) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Neste sábado (12/9), o Distrito Federal terá 48 pontos de vacinação disponíveis em 20 Regiões Administrativas disponíveis com vacinas contra sarampo, febre amarela, tétano, coqueluche e outras doenças. Entre as cidades contempladas com pontos de vacinação estão: Ceilândia, Arniqueira, Cruzeiro, Asa Sul, Asa Norte, Sobradinho II, Paranoá e Café sem Troco. Os endereços e horários podem ser consultados neste link.

A ação contempla pessoas de todas as idades, conforme as recomendações para cada faixa etária e grupo prioritário. Jovens de 10 a 14 anos podem receber a vacina contra a dengue; idosos, crianças de até cinco anos e públicos prioritários, como professores e caminhoneiros, podem receber a vacina contra gripe (influenza). Vacinas contra febre amarela, sarampo, tétano e difteria também estarão disponíveis.

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Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade válido com foto e, preferencialmente, a caderneta de vacinação. As equipes irão verificar o histórico vacinal da pessoa e avaliar a necessidade de novas doses. A imunização pode ser feita em qualquer ponto de atendimento, independentemente do local de residência.

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No domingo (13/9), não haverá atendimento. As mais de cem salas de vacinação retomam o funcionamento normal na segunda-feira (14/9). Durante a semana, de segunda a sexta-feira, são 136 salas de vacinação em unidades básicas de saúde (UBSs).