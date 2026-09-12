Samara Mineiro defende mais políticas para as mulheres no DF

Samara Mineiro, candidata da UP ao Governo do Distrito Federal (GDF), cumpriu agenda de campanha, neste sábado (12/9), em Sobradinho, Ceilândia, Asa Sul e Taguatinga. Ela conversou com eleitores, distribuiu panfletos e falou sobre a importância de mulheres na política, para que as desigualdades sejam combatidas por meio de políticas públicas.

"As mulheres são maioria da sociedade, mas ganham menos, têm tripla jornada de trabalho e ainda sofrem agressões diárias. É preciso enfrentar essa realidade e a UP está na linha de frente dessa luta”, disse Samara, reforçando que a Unidade Popular (UP) é o único partido que tem mais mulheres do que homens nas candidaturas nesta eleição. "Das 17 candidaturas a governos estaduais, 12 são mulheres (70%) e temos uma chapa 100% feminina para presidência", lembrou.

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A candidata comemorou o apoio que tem recebido nas ruas durante a campanha. “Nesta reta final, vem crescendo a quantidade de declarações de voto. Temos como diferencial das outras candidaturas por ser construída por militantes voluntários que acreditam no nosso programa e, com essa convicção, já distribuímos mais de 150 mil panfletos com as nossas propostas em todas as regiões do Distrito Federal”, contou.