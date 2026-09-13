Domingo em Brasília terá máxima de 33°C e alerta para umidade de 25%

Ao longo do dia, a expectativa é de clima seco e amplitude térmica acentuada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Sem trégua, o calor intenso insiste em não sair da rotina dos brasilienses. Para este domingo (13/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima deve ficar na casa dos 22°C, enquanto a máxima pode chegar a 33°C. Ao longo do dia, a expectativa é de clima seco e amplitude térmica acentuada.

Contudo, o principal ponto de atenção para a população está na umidade relativa do ar, que atinge a máxima de 70% pela manhã, mas despenca para até 25% nos horários mais quentes. Com isso, algumas recomendações são importantes, sobretudo para evitar mal-estar e complicações de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Professora morre após receber injeção para queda capilar em salão

Diante dos baixos índices, especialistas recomendam reforçar a ingestão de água, evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre no pico do calor e utilizar protetor solar. Além disso, espacialmente nesse clima seco, utilizar soro fisiológico para amenizar o desconforto nos olhos e nas narinas pode ajudar bastante.