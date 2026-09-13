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Previsão do tempo

Domingo em Brasília terá máxima de 33°C e alerta para umidade de 25%

Segundo o Inmet, os termômetros oscilam entre 22°C e 33°C, exigindo atenção reforçada com a hidratação

Ao longo do dia, a expectativa é de clima seco e amplitude térmica acentuada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Ao longo do dia, a expectativa é de clima seco e amplitude térmica acentuada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Sem trégua, o calor intenso insiste em não sair da rotina dos brasilienses. Para este domingo (13/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima deve ficar na casa dos 22°C, enquanto a máxima pode chegar a 33°C. Ao longo do dia, a expectativa é de clima seco e amplitude térmica acentuada. 

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Contudo, o principal ponto de atenção para a população está na umidade relativa do ar, que atinge a máxima de 70% pela manhã, mas despenca para até 25% nos horários mais quentes. Com isso, algumas recomendações são importantes, sobretudo para evitar mal-estar e complicações de saúde.

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Diante dos baixos índices, especialistas recomendam reforçar a ingestão de água, evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre no pico do calor e utilizar protetor solar. Além disso, espacialmente nesse clima seco, utilizar soro fisiológico para amenizar o desconforto nos olhos e nas narinas pode ajudar bastante.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 13/09/2026 12:43 / atualizado em 13/09/2026 12:45
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