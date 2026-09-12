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Previsão do tempo

Temperatura deve atingir 32°C e umidade 25% neste sábado em Brasília

De acordo com o Inmet, o calor não deve dar trégua aos brasilienses durante este fim de semana

Calor não dará trégua neste fim de semana - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Calor não dará trégua neste fim de semana - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O brasiliense deve se preparar para mais um dia de calor e clima seco. Para este sábado (12/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo deve registrar uma mínima de 18°C, enquanto a máxima fica na casa dos 32°C. 

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No entanto, o maior desafio para os moradores está na umidade relativa do ar. Enquanto o valor máximo atinge 65%, o índice despenca para 25% nos horários mais quentes, patamar que exige cuidados especiais segundo os parâmetros de saúde pública. Pela manhã, o dia começa sob o predomínio de muitas nuvens no céu da capital federa, o que não deve mudar durante à tarde. 

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Diante da umidade mínima em 25%, a recomendação principal é reforçar a hidratação diária, ingerindo água com frequência. Além disso, também é aconselhável evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nas horas de calor mais intenso, bem como utilizar soro fisiológico para amenizar o desconforto nos olhos e nas narinas.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 12/09/2026 10:50 / atualizado em 12/09/2026 10:51
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