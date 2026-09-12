Temperatura deve atingir 32°C e umidade 25% neste sábado em Brasília

O brasiliense deve se preparar para mais um dia de calor e clima seco. Para este sábado (12/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo deve registrar uma mínima de 18°C, enquanto a máxima fica na casa dos 32°C.

No entanto, o maior desafio para os moradores está na umidade relativa do ar. Enquanto o valor máximo atinge 65%, o índice despenca para 25% nos horários mais quentes, patamar que exige cuidados especiais segundo os parâmetros de saúde pública. Pela manhã, o dia começa sob o predomínio de muitas nuvens no céu da capital federa, o que não deve mudar durante à tarde.

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Diante da umidade mínima em 25%, a recomendação principal é reforçar a hidratação diária, ingerindo água com frequência. Além disso, também é aconselhável evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nas horas de calor mais intenso, bem como utilizar soro fisiológico para amenizar o desconforto nos olhos e nas narinas.

