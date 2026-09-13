Caminhada do Partido dos Trabalhadores reúne apoiadores no Eixão

Centenas de pessoas compareceram à concentração neste domingo (13/9) - (crédito: Laezia Bezerra/CB/D.A.Press)

A caminhada do Partido dos Trabalhadores reuniu centenas de pessoas no Eixão do Lazer, neste domingo (13/9). A concentração em apoio a Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), e à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniu militantes de várias regiões do DF e de outros Estados.

A mobilização reuniu, ainda, diversas pessoas para uma roda de conversa com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o Movimento Nova Administração Pública com Lula. O movimento é integrado pelos servidores aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU), e em diversos outros concursos, composto também por comissionados, terceirizados, bolsistas e outras pessoas que acreditam no fortalecimento do CNU como política de Estado.

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Durante a roda de conversa, Esther Dweck ressaltou a importância de o país ter um estatuto de estabilidade pública. No discurso, a ministra defendeu a promoção de concursos públicos, a reestruturação de carreiras e o fortalecimento do governo.

Esther Dweck participou da roda de conversa na manhã deste domingo (13/9) (foto: Laezia Bezerra/CB/D.A.Press)

"Precisamos reconstruir a máquina pública. Assumimos o governo com deficit de servidores, retomamos os concursos, mas ainda é preciso promover muito mais e, para isso, precisamos de uma bancada forte no Congresso", destacou a ministra.

Esther destacou que, nos próximos três finais de semana que antecedem a eleição 2026, ela estará nas ruas ouvindo e dialogando com a população, com servidores e concursandos para fortalecer essa pauta. "Temos projetos e acreditamos na transformação do Estado."

Parlamentares, candidatos e apoiadores discursaram na concentração do PT e participaram da roda de conversa com Esther Dweck.