Arruda faz carreata e lembra obras de sua gestão em São Sebastião

O candidato fez campanha em São Sebastião, na manhã deste domingo (13/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) fez uma carreata na manhã deste domingo (13/9) pelo Centro de São Sebastião, nas proximidades da Feira Permanente. De cima de um trio elétrico, o pré-candidato ao Governo do Distrito Federal falou com o público e pediu votos aos moradores da região. Atrás dele, cerca de cinco veículos acompanhavam a carreata.

Durante o percurso, Arruda cumprimentou comerciantes e conversou com vendedores de roupas de segunda mão, que estavam sem barracas e expunham as peças debaixo do sol. De cima do trio, prometeu construir um espaço para os comerciantes. “Eu vou fazer um galpão para todo mundo dos brechós. Cada um faz o seu trabalho”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na sequência, Arruda disse que os próprios comerciantes ajudariam a escolher o local para a estrutura. Durante a passagem pelo centro, o ex-governador também citou obras que atribuiu à sua gestão. “Fiz todo o asfalto do Bairro Oeste”, disse. Ele também afirmou ter feito a Vila Olímpica e mencionou uma nova obra: “Eu vou fazer o Hospital de Santa Maria”.

A agenda faz parte da movimentação de Arruda de olho na disputa pelo Governo do Distrito Federal. Durante a carreata, o ex-governador aproveitou a passagem pelo centro de São Sebastião para apresentar propostas, relembrar obras de sua gestão e reforçar o pedido de apoio aos moradores e comerciantes da região.