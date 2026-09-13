Paula Belmonte visita feiras em Ceilândia neste domingo (13/9)

A candidata reforçou seu comprometimento com a previsibilidade e clareza das leis e das decisões do GDF - (crédito: PSDB/Divulgação)

Durante caminhada nas feiras permanentes do Setor O e na Guatiroba, em Ceilândia, na manhã deste domingo (13/9), a candidata ao GDF Paula Belmonte (PSDB) conversou com frequentadores e feirantes. Acompanhada de apoiadores, ela distribuiu panfletos e apresentou propostas de governo à comunidade local.

Estabelecendo como base da sua campanha a saúde e a educação, Paula também abordou temas como segurança jurídica e estabilidade do feirante. A candidata reforçou seu comprometimento com a previsibilidade e clareza das leis e das decisões do GDF. "Acreditamos no potencial produtivo das feiras e em toda essa comunidade que gera economia no Distrito Federal”, defendeu.

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Saúde

De acordo com a candidata do PSDB, uma das reclamações mais recorrentes da população são as longas filas do sistema público de saúde. Segundo ela, relatos sobre dificuldades no atendimento nas unidades hospitalares têm marcado os diálogos com a comunidade, inclusive com trabalhadores e frequentadores das feiras.

Paula reforçou que, em sua gestão, ela organizará as filas da Secretaria de Saúde. “É preciso organizar a fila das cirurgias de acordo com a demanda. Nós queremos contratar médicos, enfermeiros, mas é preciso também modernizar os sistemas púbicos de saúde, trazendo transparência para a gestão da Secretaria de Saúde”, destacou a candidata.