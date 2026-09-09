Educação: Paula Belmonte promete que DF terá a liderança no Ideb até 2030

Entre as propostas apresentadas aos professores está a criação de uma mesa permanente de negociação com a categoria - (crédito: Luís Tajes/ Comunicação Paula Belmonte)

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) afirmou, nesta quarta-feira (9/9), que pretende fazer do Distrito Federal líder nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) até 2030. A declaração foi dada durante reunião com a diretoria do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), quando a tucana apresentou propostas para a educação pública e ouviu reivindicações da categoria.

Paula também prometeu tratar a educação como uma das principais prioridades de uma eventual gestão. “Precisamos mudar. Serei uma governadora que vai tratar a educação com muita responsabilidade, como a pérola do governo”, disse a candidata.

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Entre as propostas apresentadas aos professores está a criação de uma mesa permanente de negociação com a categoria. Segundo Paula, o mecanismo seria utilizado para discutir medidas de valorização profissional e avançar no cumprimento da Meta 17 do Plano Distrital de Educação.

Pauta salarial

A pauta salarial também esteve entre os temas do encontro. A categoria reivindica reajuste de 19,8% como parte das negociações pela valorização dos profissionais da educação. Paula defendeu ainda a contratação de novos professores para a rede pública. A proposta inclui a nomeação de candidatos aprovados no concurso realizado em 2022 e a abertura de um novo certame para ampliar o número de servidores efetivos e reduzir o déficit de profissionais.

A candidata também se comprometeu com mudanças na carreira do magistério, incluindo a redução e antecipação de padrões e a valorização do padrão anual. Formação profissional, gestão democrática das escolas e políticas voltadas à saúde dos trabalhadores também fizeram parte das pautas discutidas.

Durante a reunião, Paula mencionou a própria trajetória na rede pública de ensino para defender investimentos no setor. “Eu sou fruto de escola pública e realmente acredito que a mudança da nossa cidade e do nosso país somente será por meio da educação”, afirmou.

