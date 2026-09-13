Samara Mineiro defende a construção de mais moradias populares

Samara Mineiro (UP) e vice da chapa, Raquel Bricio, panfletaram em feira de Ceilândia - (crédito: Donavan/Divulgação)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Samara Mineiro (UP) e a vice na chapa, Raquel Bricio, caminharam na Feira de Ceilândia para panfletagem, na manhã deste domingo (13/9). A candidata conversou com moradores e feirantes e protestou contra o deficit de moradia enfrentado pelos moradores do DF.

De acordo com Samara Mineiro, a falta de moradia é um dos maiores problemas da capital. "Atualmente, mais de 120 mil famílias estão sem casa para morar no DF", destacou.

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Como proposta para mudar a situação, a candidata afirmou que, caso seja eleita, o seu governo irá criar uma frente emergencial, focada na construção de novas residências, além de destinar terrenos e imóveis ociosos (ou aqueles com dívidas fiscais) para a moradia popular.

Mobilidade

Samara também apresentou propostas para mobilidade urbana. "Uma das reclamações constantes aqui foi a dificuldade da mobilidade, vamos aumentar a frota de ônibus, com mais linhas e prioridade a regiões com mais carência de ônibus", garantiu a candidata do partido Unidade Popular.