Unidade Popular fecha apoio a Erika Kokay e projeta palanque unificado no DF

O partido Unidade Popular (UP) oficializou, após deliberação em plenária realizada nesta semana, a indicação de apoio à candidatura da deputada federal Erika Kokay (PT) na disputa ao Senado pelo Distrito Federal. Como a eleição deste ano reserva duas vagas para a bancada do DF no Congresso Nacional, a militância da legenda debateu internamente a orientação para o segundo voto nas urnas, mantendo o professor Guilherme Amorim como o postulante titular da própria legenda. O quadro majoritário da UP é composto ainda por Samara Martins, concorrendo à Presidência da República, e pela Professora Samara Mineiro, candidata ao Governo do Distrito Federal.

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Segundo o professor Guilherme Amorim, a escolha refletiu o alinhamento de posições histórico com a parlamentar petista. "A definição foi feita com grande unidade. A candidata Erika Kokay, durante os últimos anos, sempre se colocou ao lado das lutas dos trabalhadores, com destaque à luta do Movimento de Mulheres Olga Benario pela construção da Casa de Mulheres Ieda Santos Delgado, que acolhe mulheres em situação de violência, e o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), que organiza lutas por moradia e por reforma urbana", pontuou o candidato da UP.

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Guilherme Amorim enfatizou que a composição defende pautas diretas da classe trabalhadora. "Esse apoio é pautado em um programa de defesa dos interesses dos trabalhadores, entre eles a luta contra escala 6 x 1, aumento de 100% do salário-mínimo, luta contra os processos de privatizações e fortalecimento dos movimentos sociais no DF", ressaltou o postulante, que contabilizou 2,3% nas recentes pesquisas de intenção de voto e projetou o crescimento da campanha nas ruas.

A candidata ao Palácio do Buriti pela UP, professora Samara Mineiro, avaliou que a união fortalece a oposição ao atual Poder Executivo local. "A nossa candidatura da UP ao governo se fortalece com essa construção de unidade com a candidata Erika Kokay, contra esse desastre que é o governo Ibaneis e Celina Leão, que deixou a saúde num caos, com mais de 1 milhão de pessoas na fila de espera, em média, por dois anos por uma consulta ou exame, sucateou o metrô a ponto de pegar fogo e abandonou a educação. Esse é o momento de elegermos uma professora ao Palácio do Buriti e ao Senado, professor Guilherme Amorim e Erika Kokay", afirmou.

Ao receber o respaldo da plenária do partido, a deputada Erika Kokay celebrou a aliança na corrida ao Congresso. "Foi com muita alegria que recebi o apoio da Unidade Popular (UP) e de sua militância. É muito comum nos encontrarmos na luta contra as injustiças e contra a precarização dos serviços públicos pelo DF. A UP, que conta com militância e candidaturas combativas, certamente contribuirá muito para a nossa vitória. Uma honra e uma alegria", declarou a parlamentar.