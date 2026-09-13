Kiko Caputo (Novo) diz que "não está para brincadeira" na corrida ao Buriti

Caputo se reuniu com apoiadores e lideranças regionais no Eixão Sul para a "Onda Laranja" - (crédito: Novo/Divulgação)

Candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Kiko Caputo (Novo) cumpriu agenda de campanha neste domingo (13/9), com atividades em diferentes regiões do DF. Em sua primeira disputa eleitoral, Caputo afirma que não está “para brincadeira”. Pela manhã, gravou conteúdo de campanha no Memorial JK e no Buraco do Tatu.

Em seguida, se reuniu com apoiadores e lideranças regionais no Eixão Sul para a Onda Laranja, uma caminhada para interagir com eleitores e distribuir panfletos. Durante o encontro, Caputo afirmou que sua entrada na vida pública foi motivada por um profundo sentimento de indignação e dever cívico para com o Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Não estou na política para brincadeira, e também estou indignado com o que fizeram com o meu DF. Cheguei aqui há 54 anos, estudei em escola pública, era atendido na rede pública de saúde, brincava nos equipamentos públicos, e quero que os meus filhos e os filhos de todos no Distrito Federal também tenham essa oportunidade”, disse.

Caputo encerrou a agenda no Park Way, onde reuniu lideranças regionais e apoiadores.