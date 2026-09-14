Sessão no STF: SSP-DF proíbe manifestações na Praça dos Três Poderes

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça (15), às 10h, sessão extraordinária que vai analisar se abre inquérito contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A segurança da Esplanada dos Ministérios e arredores é organizada pela SSP-DF com sistema de inteligência, drones e policiamento ostensivo da PMDF na área.

De acordo com a secretaria, não há previsão de bloqueio de vias nas proximidades do STF. Cidadãos poderão se reunir na Praça dos Três Poderes para acompanhar a plenária, porém, não serão permitidas manifestações no local, com planejamento operacional dinâmico para avaliação de risco. Caso sejam identificadas situações de atenção e risco, poderão ser adotados pontos de controle e bloqueios no acesso à Esplanada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Célula de Inteligência da SSP-DF já está acionada, e é previsto para a noite desta segunda (14/9), monitoramento pelo sistema de videomonitoramento DF 360 com câmeras na Esplanada e áreas adjacentes. Também serão usados drones ao longo da operação. Com o plano de segurança, o secretário da pasta, Alexandre Patury, disse ao Correio que “o protocolo é dinâmico, pode mudar a qualquer momento”.