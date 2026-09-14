PMDF prende suspeito de agredir mulheres no vagão feminino do Metrô

Equipe da PMDF que fazia patrulhamento escolar assumiu a ocorrência na estação após a contenção inticial feita pela segurança interna - (crédito: Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (14/9) suspeito de cometer os crimes de importunação sexual e agressão física dentro de um vagão feminino no Metrô-DF. A confusão ocorreu por volta das 9h, na estação Taguatinga Centro, e mobilizou a equipe de segurança da empresa e a Polícia Militar (PMDF).

Segundo a recepcionista Ana Carla Alves, de 26 anos, o trem que partiu do Terminal de Ceilândia já operava com atraso e com a plataforma completamente lotada. A testemunha explicou que os primeiros relatos de assédio surgiram na altura da estação Centro Metropolitano, momento em que algumas passageiras se aproximaram do seu grupo para buscar apoio e proteção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Pouco depois, a situação ficou muito mais grave. O homem passou a agir de maneira agressiva e descontrolada, atacando mulheres dentro do vagão. Algumas passageiras acabaram sendo feridas e várias pessoas ficaram em estado de pânico durante o trajeto", relatou.

A recepcionista ressaltou o sentimento de indignação das passageiras que se deslocavam para o trabalho e acabaram expostas à violência no transporte coletivo. "A gente precisa de mais fiscalização dentro dos vagões e de profissionais preparados para agir rapidamente em situações como essa. Não podemos aceitar que algo tão grave aconteça e fique impune", cobrou a testemunha.

De acordo com a corporação, duas mulheres foram identificadas como vítimas da ação do suspeito. Segundo o Metrô-DF, agentes do Corpo de Segurança Operacional (CSO) agiram rapidamente, retiraram o acusado do trem e o contiveram até a chegada do reforço policial.

Uma guarnição da PMDF que realizava patrulhamento escolar na região foi avisada por pedestres e assumiu a ocorrência. O homem foi detido e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o caso foi registrado. As vítimas também compareceram à unidade policial. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.