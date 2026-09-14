Em agenda de campanha, Arruda promete grandes mudanças no trânsito do DF

Durante agenda na Rodoviária do Plano Piloto, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) José Roberto Arruda (PSB) prometeu mudanças no transporte público e nas pistas do DF. Ele afirmou, na tarde desta segunda-feira (14/9), que irá acabar com a "máfia dos pardais", referindo-se à fiscalização eletrônica das pistas.

Segundo o candidato, uma de suas propostas é integrar o transporte público do Entorno ao sistema do DF. "Eu vou levar o metrô de Ceilândia até Águas Lindas e também fazer a linha Gama até Santa Maria, saindo de Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental até o Jardim Ingá", afirmou. Arruda ainda comentou que essa medida vai envolver o governo local, o federal e o de Goiás.

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Para melhorar o trânsito da região central de Brasília, Arruda afirmou que irá priorizar o transporte sobre trilhos. "Vou fazer o VLT do aeroporto pela duas vias W3", disse. Outra medida proposta pelo candidato é acabar com a cobrança por estacionamento na área central. "Isso é um absurdo. Estacionamento pago é para cidade que tem linha de metrô para todas as cidades", acrescentou.

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Ainda sobre o transporte público da capital, Arruda afirmou que vai refazer a licitação das empresas de ônibus e criticou os valores ganho por elas. "Na minha época, a empresa ganhava por passageiro transportado, e não por quilômetro rodado e não ganhava subsídio e, hoje, ganham R$ 2 bilhões de subsídio", afirmou.

Por fim, o candidato comentou que vai combater a indústria da multa. "A Vila das Nações, por exemplo, tem três velocidades. Você tem que adivinhar onde é 60km/h e onde é 70km/h, temos que acabar com isso", disse Arruda.

Para acabar com isso, ele falou que vai evitar que uma única empresa comande os pardais. "Esses empresários estão rindo de nós, estão tirando dinheiro dos motoristas. Vou abrir essa caixa preta e acabar com essa farra dos pardais", pontuou.