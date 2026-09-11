Arruda promete metrô, reforma de hospital e revitalização do Cine Itapuã no Gama

Ao abordar a agenda cultural e de identidade do Gama, o postulante comprometeu-se com a restauração completa do Cine Itapuã - (crédito: Iago Mac Cord/CB/D.A.Press)

Candidato ao GDF pelo PSD, José Roberto Arruda defendeu, nesta sexta-feira (11/9), a reforma total do Hospital do Gama e a extensão do metrô até a cidade de Santa Maria como as prioridades centrais de sua plataforma para a região.

Em agenda no Gama, o político citou as entregas de sua gestão anterior, como o novo Estádio Bezerrão, a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) e a Vila Olímpica, destacando que os novos tempos exigem novos avanços no setor produtivo e no atendimento público.

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Para a região da Ponte Alta, o planejamento se divide entre a área urbanizada — com proposta de venda de terras pelo valor de terra nua para reinvestimento na infraestrutura local — e o setor agrícola, voltado ao apoio dos produtores rurais do DF.

"Em vez do BRB comprar título podre do (Banco) Master, ele vai financiar a compra de sementes e de adubos para que esses pequenos agricultores e produtores rurais cresçam, além de fazer com que a merenda escolar seja comprada diretamente deles", destacou. Ao ser questionado por moradores sobre o avanço da grilagem e ocupação desordenada de terras públicas, o postulante indicou que atuará para regularizar os assentamentos consolidados e garantir tranquilidade às famílias.

Tratando da segurança pública, o candidato projetou uma ação integrada com o governo de Goiás na divisa entre as unidades federativas, se espelhando nos índices das cidades do entorno. O plano prevê ainda a instalação de câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas de automóveis para monitorar as vias de acesso. "Vou voltar com os postos policiais, trazer os policiais da reserva para fazer o policiamento comunitário e colocar a polícia na rua de novo", afirmou.

Cultura e desenvolvimento local

Ao abordar a agenda cultural e de identidade do Gama, o postulante comprometeu-se com a restauração completa do Cine Itapuã, espaço histórico da cidade que se encontra desativado.

O candidato apontou ainda que a política de incentivo à cultura deve focar prioritariamente nos talentos do próprio Distrito Federal, em vez de direcionar recursos para contratações externas de alto custo.

"O Cine Itapuã faz parte da história cultural de Brasília e está acabado, mas nós vamos investir no Itapuã e na produção cultural para incentivar os artistas daqui", declarou o candidato.