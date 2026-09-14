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VIOLÊNCIA

Polícia investiga de quem é o corpo carbonizado em casa abandonada no Gama

Imóvel no Setor Oeste é frequentado por usuários de drogas, segundo policiais militares que atenderam a ocorrência. Polícia Civil investiga o caso após testemunha relatar ter ouvido pedidos de socorro

Testemunha disse ter ouvido gritos de socorro vindos do imóvel, localizado no Gama - (crédito: Reprodução/Instagram/Ponte Alta News)
Testemunha disse ter ouvido gritos de socorro vindos do imóvel, localizado no Gama - (crédito: Reprodução/Instagram/Ponte Alta News)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a uma ocorrência de localização de cadáver na Quadra 28 do Setor Oeste do Gama. Ao chegarem ao endereço, na casa 117, as equipes encontraram o corpo de uma pessoa carbonizado no interior de uma residência abandonada.

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Segundo a corporação, o imóvel é conhecido na região por ser frequentado por pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social para o consumo de entorpecentes.

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Diante da gravidade dos fatos, os policiais militares realizaram o isolamento imediato da área e garantiram a preservação do local até a conclusão dos trabalhos da perícia técnica. Durante a ação, a equipe identificou uma testemunha que relatou ter ouvido pedidos de socorro vindos do interior da residência pouco antes da descoberta.

A pessoa foi ouvida e conduzida à 20ª Delegacia de Polícia (Gama Oeste), onde prestou depoimento para auxiliar no registro oficial da ocorrência e no andamento das investigações, que agora estão sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 14/09/2026 10:43
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