Eixo monumental fica engarrafado após manifestação na Esplanada

No início da tarde desta terça-feira (15/9), a via Eixo Monumental registrou um engarrafamento durante o protesto em frente ao congresso a favor do julgamento de Alexandre de Moraes. Três faixas da via foram interditadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (BPTran).
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Segundo apurado pelo Correio, a interdição aconteceu para garantir a segurança dos manifestantes e da própria corporação, que está fazendo o policiamento da área.
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O protesto já foi encerrado, tendo alguns manifestantes ainda no local confraternizando e acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).
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Luiz Fellipe Alves
Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.