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TRÂNSITO

Eixo monumental fica engarrafado após manifestação na Esplanada

Interdições de pistas foram feitas para garantir a segurança no trânsito. Protesto na Esplanada já foi encerrado, embora alguns manifestantes permaneçam no local

O protesto já foi encerrado, tendo alguns manifestantes ainda no local - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA.Press)
O protesto já foi encerrado, tendo alguns manifestantes ainda no local - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA.Press)

No início da tarde desta terça-feira (15/9), a via Eixo Monumental registrou um engarrafamento durante o protesto em frente ao congresso a favor do julgamento de Alexandre de Moraes. Três faixas da via foram interditadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (BPTran).

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Segundo apurado pelo Correio, a interdição aconteceu para garantir a segurança dos manifestantes e da própria corporação, que está fazendo o policiamento da área.

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O protesto já foi encerrado, tendo alguns manifestantes ainda no local confraternizando e acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

 

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Luiz Fellipe Alves e Ana Carolina Alves
postado em 15/09/2026 12:41
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