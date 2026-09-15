Eixo monumental fica engarrafado após manifestação na Esplanada

O protesto já foi encerrado, tendo alguns manifestantes ainda no local - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA.Press)

No início da tarde desta terça-feira (15/9), a via Eixo Monumental registrou um engarrafamento durante o protesto em frente ao congresso a favor do julgamento de Alexandre de Moraes. Três faixas da via foram interditadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal (BPTran).

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Segundo apurado pelo Correio, a interdição aconteceu para garantir a segurança dos manifestantes e da própria corporação, que está fazendo o policiamento da área.

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O protesto já foi encerrado, tendo alguns manifestantes ainda no local confraternizando e acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).