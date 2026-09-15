"Ele tem que ser afastado", diz Thiago Manzoni sobre Moraes - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press )

O deputado distrital e candidato a federal Thiago Manzoni (PL) afirmou que participou da manifestação desta terça-feira (15/9), em frente ao Congresso Nacional, como cidadão e defendeu que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) possam ser investigados. A Corte analisa, a partir das 10h, se abre inquérito contra Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.



Segundo Manzoni, a Constituição estabelece que todos devem estar sujeitos às mesmas regras. “Não é possível que o Brasil aceite que algumas pessoas, ministros do Supremo, não possam ser investigados. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Se você é um cidadão comum, eu sou um cidadão comum, podemos ser investigados. Por que eles não podem?”, questionou.

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Manzoni defendeu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes e citou as mensagens atribuídas a Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, como justificativa para uma investigação. O deputado afirmou ainda que a esposa do ministro teria atuado como advogada de Vorcaro e disse que, caso sejam comprovados crimes, Moraes deveria ser preso. “Ele tem que ser afastado da cadeira e tem que ser investigado. Se tiver cometido crime, como há indícios, ele tem que ser preso”, afirmou.

Para Manzoni, a mobilização não deve ser tratada como uma disputa entre grupos políticos. “Hoje aqui não é sobre direita e esquerda, não é sobre política. É sobre o futuro da nação e sobre o Brasil viver num Estado de Direito, sob o império da lei, onde todos são iguais perante a lei", ressaltou.