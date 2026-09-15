"Provas não faltam", diz Bia Kicis sobre investigação de Moraes

A deputada federal e candidata ao Senado Bia Kicis (PL-DF) esteve presente na manifestação, em frente ao Congresso Nacional, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na manhã desta terça-feira (15/8). A Corte analisa se abre inquérito contra Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.



Bia Kicis afirmou que a Corte deverá decidir se a legislação será aplicada igualmente a autoridades e cidadãos. “A gente sabe que hoje é um dia crucial para o futuro do Brasil. Hoje o Supremo vai decidir se a lei ainda vale para os poderosos ou se a lei só vale para perseguir os inimigos políticos de alguns ministros que não poderiam ter inimigos políticos, porque não podem fazer política”, declarou. Bia disse esperar que o STF determine a investigação do ministro Alexandre de Moraes. “Nós estamos aqui ainda com uma sensação de esperança no peito de que hoje o Supremo decida investigar Alexandre de Moraes, porque provas não faltam”, afirmou.

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A deputada citou supostas mensagens e contratos que, segundo ela, deveriam ser considerados nas apurações envolvendo o ministro. Bia afirmou ter tido acesso, durante a CPMI do INSS, a mensagens trocadas às vésperas da prisão de um investigado. “Foram 52 mensagens trocadas. Eu quero lembrar ao povo brasileiro que a Lava Jato foi anulada. Um dos motivos foi porque alegaram que o juiz conversava com o promotor. Agora nós temos um juiz que conversa com o bandido”, disse. Ela defendeu ainda o afastamento de Moraes. “Ele precisa ser, Alexandre de Moraes, precisa ser afastado imediatamente”, declarou.

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Bia Kicis comentou a ausência de Michelle Bolsonaro (PL) na manifestação e afirmou que a ex-primeira-dama está dedicada aos cuidados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a deputada, Michelle, que é candidata ao Senado, teve um pedido para contar com outras pessoas no auxílio aos cuidados do marido negado, o que, na avaliação dela, prejudica a campanha. “Ela é uma mulher, uma candidata ao Senado, que está tendo o seu direito de fazer campanha mitigado, sem dúvida, pelo Alexandre de Moraes”, afirmou.

Bia também criticou o que chamou de “escalada do abuso de autoridade” e disse que jornalistas e fontes estariam sendo perseguidos. “Esse é o momento do Brasil parar tudo o que está fazendo, olhar para esse julgamento e se unir. Nós não podemos aceitar que o Supremo vire as costas para o povo e que o ministro Alexandre de Moraes continue julgando processos em que ele, inclusive, deveria ser pelo menos investigado”, ressaltou.