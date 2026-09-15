"Provas não faltam", diz Bia Kicis sobre investigação de Moraes

A deputada federal e candidata ao Senado Bia Kicis (PL-DF) esteve presente na manifestação, em frente ao Congresso Nacional, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na manhã desta terça-feira (15/8). A Corte analisa se abre inquérito contra Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Bia Kicis afirmou que a Corte deverá decidir se a legislação será aplicada igualmente a autoridades e cidadãos. “A gente sabe que hoje é um dia crucial para o futuro do Brasil. Hoje o Supremo vai decidir se a lei ainda vale para os poderosos ou se a lei só vale para perseguir os inimigos políticos de alguns ministros que não poderiam ter inimigos políticos, porque não podem fazer política”, declarou. Bia disse esperar que o STF determine a investigação do ministro Alexandre de Moraes. “Nós estamos aqui ainda com uma sensação de esperança no peito de que hoje o Supremo decida investigar Alexandre de Moraes, porque provas não faltam”, afirmou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A deputada citou supostas mensagens e contratos que, segundo ela, deveriam ser considerados nas apurações envolvendo o ministro. Bia afirmou ter tido acesso, durante a CPMI do INSS, a mensagens trocadas às vésperas da prisão de um investigado. “Foram 52 mensagens trocadas. Eu quero lembrar ao povo brasileiro que a Lava Jato foi anulada. Um dos motivos foi porque alegaram que o juiz conversava com o promotor. Agora nós temos um juiz que conversa com o bandido”, disse. Ela defendeu ainda o afastamento de Moraes. “Ele precisa ser, Alexandre de Moraes, precisa ser afastado imediatamente”, declarou.
Leia Mais: ELEIÇÕES 2026
Bia Kicis comentou a ausência de Michelle Bolsonaro (PL) na manifestação e afirmou que a ex-primeira-dama está dedicada aos cuidados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a deputada, Michelle, que é candidata ao Senado, teve um pedido para contar com outras pessoas no auxílio aos cuidados do marido negado, o que, na avaliação dela, prejudica a campanha. “Ela é uma mulher, uma candidata ao Senado, que está tendo o seu direito de fazer campanha mitigado, sem dúvida, pelo Alexandre de Moraes”, afirmou.
Bia também criticou o que chamou de “escalada do abuso de autoridade” e disse que jornalistas e fontes estariam sendo perseguidos. “Esse é o momento do Brasil parar tudo o que está fazendo, olhar para esse julgamento e se unir. Nós não podemos aceitar que o Supremo vire as costas para o povo e que o ministro Alexandre de Moraes continue julgando processos em que ele, inclusive, deveria ser pelo menos investigado”, ressaltou.
Saiba Mais
- Cidades DF Vendas no comércio do DF caem em julho, mas crescem em 12 meses
- Cidades DF "Ou o Supremo faz ou o povo fará", diz candidato no Novo em manifestação
- Cidades DF "Hoje vai ser um dia histórico", afirma Zema sobre julgamento de Moraes
- Cidades DF Rede de escravidão digital e crimes de ódio é alvo de operação em 5 estados
- Cidades DF Operação contra tráfico de drogas na Asa Norte cumpre 9 mandados de prisão
- Cidades DF Manifestantes se reúnem em frente ao Congresso Nacional contra Moraes
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais