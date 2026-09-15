Criança é atropelada em Planaltina; suspeita é de traumatismo craniano - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um menino de 11 anos foi atropelado na noite desta segunda-feira (14/09) na Avenida do Contorno, em Planaltina. A vítima foi atingida por um carro enquanto atravessava a via e foi encaminhada para o Hospital Regional de Planaltina (HRT) com suspeita de traumatismo crânioencefálico.

Segundo a condutora do veículo e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um ônibus estava parado próximo à uma parada quando a criança apareceu subitamente na pista. De acordo com a versão da motorista, não houve tempo e distância suficientes para parar o veículo a tempo e evitar o atropelamento.

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A condutora permaneceu no local, aguardou o atendimento da vítima e a chegada do Corpo de Bombeiros, SAMU e policiais. Foi realizado teste de etilômetro para verificar nível de álcool no organismo, com resultado negativo. O carro foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da criança.