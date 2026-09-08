"Avenida Brasil 2": continuação vai estrear em janeiro de 2027

A Globo anunciou, nesta terça-feira (8/9), que a continuação de Avenida Brasil chegará à televisão em janeiro de 2027. A novela, novamente assinada por João Emanuel Carneiro, deve ocupar o horário atualmente destinado a Quem ama cuida.

Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil se tornou um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira. A produção conquistou o público com personagens marcantes e cenas que continuam presentes na cultura popular, seja por meio de memes, referências ou bordões. Atualmente, a novela esta sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, devido à repercussão alcançada pela trama.

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Apesar do anúncio da continuação, a emissora ainda não divulgou oficialmente detalhes sobre a história nem confirmou o elenco da nova produção. Segundo o portal Notícias da TV, do UOL, Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond, Débora Falabella, Marcos Caruso, Eliane Giardini, Letícia Isnard e Juliano Cazarré estão entre os nomes cotados para a continuação.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, a trama deve começar após a morte de Monalisa (Heloísa Périssé), mulher de Tufão. Diante da perda, Carminha (Adriana Esteves) retornaria à antiga mansão com a intenção de se reaproximar do ex-marido e da filha, Ágata, interpretada por Karol Lannes na primeira versão.

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O retorno da vilã no entanto, não será simples. A história deve explorar os conflitos enfrentados pela personagem e ter como um dos principais eixos a tentativa de Carminha de buscar redenção após os acontecimentos da primeira novela.

A notícia movimentou os fãs nas redes sociais. "Janeiro de 2027 já vai começar com tudo", comentou um usuário. Outro celebrou o possível retorno da vilã: "Só vem, Carminhaaaaa".