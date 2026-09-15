Thaíde, de A Fazenda 18, já teve treta com campeão do reality nos bastidores da Record - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Thaíde foi um dos nomes oficialmente confirmados no elenco de A Fazenda 18, cuja estreia aconteceu na noite desta última segunda-feira (14). O rapper, considerado um dos maiores nomes do movimento no Brasil, já se envolveu em uma confusão nos bastidores da Record no passado.

No ano passado, o artista e Rafael Ilha, campeão da 8ª temporada do reality rural, teriam se envolvido em uma grande discussão durante a gravação e causaram a interrupção do Acerte ou Caia!, apresentado por Tom Cavalcante, segundo informações do portal LeoDias, ocasionando, assim, a sucessão do rapper.

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Para o lugar de Thaíde, a produção do programa chamou o ex-BBB Hadson Nery, conhecido nas redes sociais como Hadbala, para participar da atração. Ao portal Metrópoles, a assessoria do peão negou que tenha ocorrido alguma briga entre ele e Rafael Ilha, afirmando que o cantor e sua esposa, Ana Preta, desistiram de participar do programa após descobrir que o ex-Polegar também estaria presente.

"Thaíde e Ana Preta participaram da segunda temporada do reality Power Couple Brasil, assim como Rafael Ilha. Durante aquela edição, Thaíde e Ana foram vítimas de um episódio de intolerância religiosa por parte de Rafael Ilha, situação que ficou marcada de forma negativa na experiência do casal no programa", explicou a nota. "Thaíde e Ana Preta reiteram o respeito e o carinho que têm pela emissora, bem como sua disposição para futuros convites que estejam alinhados com seus princípios e valores", pontuaram.

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