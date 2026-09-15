SindMetrô-DF decide sobre greve em assembleia nesta terça (15/9)

A realização do concurso para o Metrô-DF, autorizado com 224 vagas para seis carreiras, faz parte do Acordo Coletivo - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF) realiza, nesta terça-feira (15/9), uma assembleia geral extraordinária para decidir sobre a deflagração ou não da greve da categoria, aprovada em 31 de agosto e prevista para começar nesta quarta-feira (16/9). O encontro acontece no Edifício E-Business, em Águas Claras, a partir das 20h.

Na segunda-feira (14/9), o SindMetrô aceitou a proposta apresentada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10). O acordo foi concluído após dez meses de negociação.

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O Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho prevê a contratação da banca organizadora do concurso para o Metrô-DF até 31 de dezembro de 2026, a contratação de empregados pela Ação Civil Pública (ACP) e o pagamento de horas extras e descanso/repouso semanal remunerado (DSR/RSR). Na assembleia, o sindicato debaterá, ainda, a redação final do acordo e a assinatura do documento.

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A secretária de Comunicação e Mobilização do SindMetrô-DF, Amanda Souza, afirma ver o acordo como um passo para alcançar melhores condições de trabalho. “Para que o saldo seja entendido como positivo, precisamos que o acordo seja cumprido na íntegra e no tempo acordado, que o concurso e que as contratações pela ação civil pública sejam efetivadas com a devida urgência”, afirma. “Os metroviários sentem-se esgotados pela sobrecarga laboral.”

A categoria mantém a demanda pela reestruturação das carreiras, melhores escalas de trabalho, modernização do sistema metroviário e aquisição de novos trens.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates